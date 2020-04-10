En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,58 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,10 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,58 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,10 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008129 -4,61 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 639,705586 -1,58 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024466 -1,10 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,576377 -0,84 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033041 -0,38 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047089 -0,38 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,659230 -0,19 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,475135 -0,18 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,091648 -0,08 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037129 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA