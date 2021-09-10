En fazla askeri harcama yapan 25 ülke listelendi! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
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En fazla askeri harcama yapan 25 ülke listelendi! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

2020 yılında askeri olarak en çok harcamada bulunan 25 ülke açıklandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün paylaştığı bilgilere göre, küresel olarak ordulara yapılan harcamalar 2020 yılında 1 trilyon 981 milyar doları bulurken, bu rakam küresel GSYİH'nın yüzde 2,4'ünü oluşturdu. Listede Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16'ncı sırada yer aldı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, ülkelerin bildirdiği açık askeri harcama verilerine göre dünyada en fazla askeri harcama yapan 25 ülkeyi açıkladı.

TOPLAM HARCAMANIN YÜZDE 62'SİNİ İLK 5 ÜLKE YAPIYOR

Küresel olarak ordulara yapılan harcamanın 2020 yılında 1 trilyon 981 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu harcamanın yüzde 62'sinin en çok harcama yapan ilk beş ülkenin oluşturduğu vurgulandı.

2020'DE YÜZDE 2,6'LIK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Dünyada 1988 yılından bu yana askeri harcamaların arttığı, bir önceki yıla göre 2020'de yüzde 2,6 artış görüldüğü bildirildi. Dünyada ordulara yapılan harcamanın ise küresel GSYİH'nın yüzde 2,4'ünü oluşturduğu aktarıldı.

İşte yayımlanan verilere göre dünyada en fazla askeri harcama yapan 25 ülke:

1- ABD (778 milyar dolar)

2- Çin (252 milyar dolar)

3- Hindistan (72.9 milyar dolar)

4- Rusya (61.7 milyar dolar)

5- Birleşik Krallık (59.2 milyar dolar)

6- Suudi Arabistan (57.5 milyar dolar)

En fazla askeri harcama yapan 25 ülke belli oldu! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

7- Almanya (52.8 milyar dolar)

8- Fransa (52.7 milyar dolar)

9- Japonya (49.1 milyar dolar)

10- Güney Kore (45.7 milyar dolar)

11- İtalya (28.9 milyar dolar)

12- Avustralya (27.5 milyar dolar)

En fazla askeri harcama yapan 25 ülke belli oldu! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

13- Kanada (22.8 milyar dolar)

14- İsrail (21.7 milyar dolar)

15- Brezilya (19.7 milyar dolar)

16- Türkiye (17.7 milyar dolar)

17- İspanya (17.4 milyar dolar)

18- İran (15.8 milyar dolar)

19- Polonya (13.0 milyar dolar)

En fazla askeri harcama yapan 25 ülke belli oldu! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

20- Hollanda (12.6 milyar dolar)

21- Tayvan (12.2 milyar dolar)

22- Singapur (10.9 milyar dolar)

23- Pakistan (10.4 milyar dolar)

24- Cezayir (9.7 milyar dolar)

25- Endonezya (9.4 milyar dolar)

En fazla askeri harcama yapan 25 ülke listelendi! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (2)
TARIK TANYILDIZ: Bu paralar yok etmek için değilde, var etmek için harcansa, dünya güllük gülistanlık bir yer olur diye düşünüyorum...
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MURAT ÖREN: Hollanda ve Polonya şaşırtıcı geldi. Askeri harcamalara bu kadar ihtiyaçları yok.
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
500
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En fazla askeri harcama yapan 25 ülke listelendi! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı - Haberler Ekonomi
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