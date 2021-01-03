En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü
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En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü

03.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 21:26

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Güven Yalçın, kariyerinin en çok top kaybettiği maçı oynarken siyah-beyazlı taraftarlardan sosyal medyada büyük tepki gördü.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Güven Yalçın beklentileri karşılayamadı.

Aboubakar'ın yokluğunda şans bulan Güven, 62. dakikada oyundan çıkarak yerini Hasic'e bırakana kadar tam 10 kaybı birden yaptı ve kariyerinde en çok top kaybı yaptığı maçı oynadı.

Girdiği 5 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazanan Güven, 2 kez şut denemesinde bulundu ve bunlarda da kaleyi bulamadı.

2018'den bu yana Beşiktaş'ta oynayan ve inişli çıkışlı bir görüntüsü olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 13 maçta 3 kez ağları sarstı.

Güven Yalçın'ın istatistikleri şöyle;

Top kaybı: 10

Kazanılan ikili mücadele: 1/5

İsabetli şut/ Şut: 0/2

İsabetli orta/ Orta: 1/2

Beşiktaş taraftarları, Güven Yalçın'ın performansı üzerine sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

İşte taraftarların yazdığı mesajlardan bazıları;

En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü
En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü
En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü
En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü
En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü
En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü
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