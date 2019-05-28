En Büyükler Listesinde Antalya'dan 6 Şirket

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından her yıl geleneksel olarak açıklanan Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesi'nde Antalya'nın 6 şirket ile yer aldığını bildirdi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl geleneksel olarak açıklanan "Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları" listesinde Batı Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'dan AGT, ADOPEN, ANKUTSAN, Eti Elektrometalurji, CW Enerji ve Yörükoğlu firmaları ile Bucak'tan AS Çimento ve Göltaş'ın ilk 500 firma arasında yer aldığını kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, 2018 rakamlarına göre en büyük 500 listesindeki Batı Akdenizli temsilci sayısının 6'dan 8'e, Antalya'da ise 5'den 6'ya çıktığını bildirdi.

Rapora ilişkin ayrıntılı bilgileri de paylaşan Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Genel sıralamada AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2017 yılında 162'nci sırada iken 2018 yılında 182'inci, Adopen Plastik ve İnşaat San. A.Ş 2017 yılında 262'inci sırada iken 2018 yılında 239'uncu, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 2017 yılında ilk 500'de yer almazken 2018 yılında 385'inci, Eti Elektrometalurji A.Ş 2017 yılında 475'inci sırada iken 2018 yılında 407'inci, CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. 2017 yılında 413'üncü sırada iken 2018 yılında 449'uncu ve Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. ise 2017 yılında 481'inci sırada iken 2018 yılında 480'inci sırada yer almışlardır.2018 yılında AGT firmasının 1.085.647.366 TL, Adopen Plastik firmasının 840.062.491 TL, ANKUTSAN firmasının 535.279.920 TL, Eti Elektrometalurji firmasının 506.901.633 TL, CW Enerji firmasının 467.743.644 TL ve Yörükoğlu firmasının da 435.924.745 TL üretimden satış elde ettiği görülmüştür."dedi.

Antalya'nın, tarım ve turizme dayalı ekonomisi nedeniyle ağır sanayi yatırımlarına imkan vermediğine değinen Çetin şöyle devam etti:"Buna rağmen firmalarımız inovasyona dayanan vizyonları ile birer başarı hikayesi yazmaktadırlar. Her biriyle gurur duyuyoruz. Bölgemizin ve kentimizin sanayideki gelişimini ortaya koyan firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum. Önümüzdeki yıllarda daha çok işletmemizin "en büyükler" listesinde yer almasını diliyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA