Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 2019'un En Yüksek Düzeyinde

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kısıntıları ve küresel petrol talebinin azalacağı endişeleriyle yılın en yüksek değerine ulaştı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.25 artışla 69.18 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 1.04 artışla 62.23 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları doların ve hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle dört haftanın en düşük değerine yakın.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.46 düşüşle 15.03 dolardan,

altın, yüzde 0.01 artışla 1,294.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.913 dolardan,

platin, yüzde 0.13 artışla 856.2 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.4 düşüşle 1,386.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 378 liraya, Cumhuriyet altını da 1,554 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA