Emre Taşdemir: "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emre Taşdemir: "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum"

Emre Taşdemir: 'Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da sözleşmesi uzatılan Emre Taşdemir, yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'da sözleşmesi uzatılan Emre Taşdemir, yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Taşdemir, statta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Evi olarak gördüğü Galatasaray ile tekrar yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Taşdemir, "Başkanımıza ve yöneticilerimize bana inandıkları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığını sahada göstereceğim. Bir teşekkür de hocama etmek istiyorum. Bana Galatasaray'ın kapısını açtığı için, her zaman yanımda olduğu, arkamda durduğu için hocam Fatih Terim'e de çok teşekkür ederim. Bu sene bizim için yeni bir başlangıç var. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz. İnşallah pandemi de biter ve en büyük gücümüz olan taraftarımıza kavuşuruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Hollanda'dan Galatasaray'a yakışan bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyleyen başarılı oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri PSV Eindhoven hakkında ise, "Bu sene çok farklı bir Emre Taşdemir izlettirmek istiyorum. Kampı en iyi şekilde, en güzel şekilde geçirip Hollanda'ya gidip oradan da bize yakışan sonuçla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Emre Taşdemir: 'Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı
G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı
2021-22 sezonu harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım G.Saray
2021-22 sezonu harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım G.Saray
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Ezgi Mola Seda Sayan Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ozan Tufan Yiğit Şardan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emre Taşdemir: "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 23:51:24. #1.15#

title