Milli Futbolcu Emre Mor, Celta Vigo'da 7 Numaralı Formayı Giyecek
İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo, yeni sezon öncesinde forma numaralarını açıkladı. Milli futbolcu Emre Mor 7 numaralı formayı giyecek.
İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo, yeni sezon öncesinde forma numaralarını açıkladı. Milli futbolcu Emre Mor'un da numarası belli oldu.
ARTIK 7 NUMARAYI GİYECEK
Celta Vigo'nun sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun gelecek sezon 7 numaralı formayı taşıyacağı bildirildi.
EMRE MOR'UN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçen sezon La Liga ekibinde 25 maçta 1 gol 2 asistlik performans ortaya koyan 20 yaşındaki futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 15 kez giydi ve 1 gole imza attı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (1)
-
Okay 5 numaralı formayı giyerCevap Yaz Yayından Kaldır