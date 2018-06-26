Milli Futbolcu Emre Mor, Celta Vigo'da 7 Numaralı Formayı Giyecek

İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo, yeni sezon öncesinde forma numaralarını açıkladı. Milli futbolcu Emre Mor 7 numaralı formayı giyecek.

İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo, yeni sezon öncesinde forma numaralarını açıkladı. Milli futbolcu Emre Mor'un da numarası belli oldu.

ARTIK 7 NUMARAYI GİYECEK

Celta Vigo'nun sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun gelecek sezon 7 numaralı formayı taşıyacağı bildirildi.

EMRE MOR'UN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon La Liga ekibinde 25 maçta 1 gol 2 asistlik performans ortaya koyan 20 yaşındaki futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 15 kez giydi ve 1 gole imza attı.

Kaynak: Skorer

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