Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Celta Vigo forması giyen Emre Mor, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Haber Global'in geçtiği habere göre; Emre Mor, dün İstanbul'a geldi ve Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Emre Mor, Florya Metin Oktay Tesislerinden Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme yaptı. Avukatıyla birlikte görüşmeyi yapan Milli futbolcunun daha sonra Harbiye'de bir otelde konakladığı bilgisi aktarıldı.
13 MİLYON EUROYA CELTA'YA TRANSFER OLMUŞTU
21 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bedelle İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 10 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.
YORUMLAR (5)
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ille ahlak ille ahlakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HADİ BAKALIM ARTIKSARAY İŞ BAŞINA :D :DCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bence ilk iş 3 lige kiralamayla başlasinlar.her yıl bir üst lige kiralansin yavaş yavaş futbol oynamayı öğrensin 5 yıla adam olur:)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TERİM BUNU YOLA SOKAR MERAK ETMEYİN. BU DAHA UĞRAMAMIŞ DÜZELİR :)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bunu anca terim adam eder, yazık günah gelsin tabi sonuçta adamda yetenek varCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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