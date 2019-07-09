Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Haber Global'in geçtiği habere göre; Emre Mor, dün İstanbul'a geldi ve Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Emre Mor, Florya Metin Oktay Tesislerinden Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme yaptı. Avukatıyla birlikte görüşmeyi yapan Milli futbolcunun daha sonra Harbiye'de bir otelde konakladığı bilgisi aktarıldı.

13 MİLYON EUROYA CELTA'YA TRANSFER OLMUŞTU

21 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bedelle İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 10 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.