Emre Belözoğlu, Süper Lig'i dize getirdi! Çılgın seriyi Paşa da durduramadı

Emre Belözoğlu yönetiminde bileği bükülmeyen Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler sahadan uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR, 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Visca ve 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir attı. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 78. dakikada Hajradinovic'ten geldi. Bu sonuçla Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki 8. maçında 7. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

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