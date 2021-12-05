Emre Belözoğlu şova devam ediyor! Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Belözoğlu şova devam ediyor! Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 yendi. Aykut Kocaman yönetiminde düşme potasına kadar gerileyen turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu koltuğu devraldıktan sonra oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4. sıraya yükseldi.

Emre Belözoğlu'nun Başakaşehir'i durdurulamıyor. Turuncu-lacivertli ekip, Hatayspor engelini de 3 golle geçerek ligde maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

2 GOL PENALTIDAN GELDİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Başakşehir'in gollerini 8. ve 27. dakikada penaltıdan Aleksic, 45+4. dakikada ise Okaka kaydetti. Bu galibiyetle çıkışını sürdüren Boz Baykuşlar, Süper Lig'de maç fazlasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önüne geçti.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

 Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdı

Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title