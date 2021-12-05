Emre Belözoğlu şova devam ediyor! Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 yendi. Aykut Kocaman yönetiminde düşme potasına kadar gerileyen turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu koltuğu devraldıktan sonra oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4. sıraya yükseldi.
Emre Belözoğlu'nun Başakaşehir'i durdurulamıyor. Turuncu-lacivertli ekip, Hatayspor engelini de 3 golle geçerek ligde maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
2 GOL PENALTIDAN GELDİ
Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Başakşehir'in gollerini 8. ve 27. dakikada penaltıdan Aleksic, 45+4. dakikada ise Okaka kaydetti. Bu galibiyetle çıkışını sürdüren Boz Baykuşlar, Süper Lig'de maç fazlasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önüne geçti.
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
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