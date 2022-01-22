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Emre Belözoğlu rüyası bitti! Yenilgiler peş peşe geliyor

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Göztepe ise ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.Göztepe, arka arkaya 4. galibiyetini aldı. Başakşehir, üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Emre Belözoğlu rüyası bitti! Yenilgiler peş peşe geliyor

SON DAKİKA GOLÜ YETMEDİ

Göztepe'nin son haftalardaki golcüsü Cherif Ndiaye bu maçı da boş geçmedi. Ndiaye 38'de öne geçirdi, 87'de Halil Akbunar skoru eşitledi. 90+5'te Aleksic'in attığı gol Başakşehir'e yetmedi.

Emre Belözoğlu rüyası bitti! Yenilgiler peş peşe geliyor

SARI KART GÖRDÜ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu hakem Arda Kardeşler'e sert itirazlar yaptı. Belözoğlu itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Emre Belözoğlu rüyası bitti! Yenilgiler peş peşe geliyor

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Medipol Başakşehir Fk, Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Spor, Haber

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