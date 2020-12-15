Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdi
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Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdi

15.12.2020 09:06 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:19

Sezon başında Arsenal'de kadro dışı kalan ve adı sürekli Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alman basınına yansıyan haberlerde Emre Belözoğlu, Mesut Özil için bizzat devreye girdi.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da sezon başında şok bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Ada macerası yakında son bulacağa benziyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman futbolcunun MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia ediliyordu. Mesut Özil için bir iddia da Alman basınından geldi.

Bild'in haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil ile görüştüğü ve sözleşmesi bittikten sonra yıldız futbolcuyu kadroya katmaya hazırlandığı iddia edildi.

EMRE BELÖZOĞLU BİZZAT DEVREDE

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi bittikten sonra Mesut Özil'i bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, yıldız futbolcuyla sıkı bir maaş pazarlığı yapılacağı ve Fenerbahçe'nin garanti ücret yerine bonuslar üzerinden anlaşma yolu arayacağı kaydedildi.

Mesut Özil'in sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım. Sözleşmem bittikten sonra kariyerimle ilgili en iyi kararı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdi
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