Emre Belözoğlu: Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız
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Emre Belözoğlu: Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız

Emre Belözoğlu: Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız
Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum" dedi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum" dedi.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında BB Erzurumspor ile mücadele edecek Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yapılan ilk antrenmanda takımını etrafına toplayarak son maça ve son düdüğe kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

"Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır" ifadelerini kullanan Belözoğlu, "Çok önemli 4 maça çıkacağız, yoğun maç temposunda oynayan oynamayan herkes hazır olacak, hala her şey mümkün. Sizler çok iyi takımsınız, kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonunda kadar gideceksiniz. Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum" dedi.Takım adına söz alan kaptan Gökhan Gönül ise Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı arkadaşlarından ve teknik heyetten özür diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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