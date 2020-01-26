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Emre Akbaba'nın Konyaspor maçındaki performansı, sosyal medyaya damga vurdu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, ağır sakatlığının ardından sahalara dönerken attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Konyaspor filelerini de havalandıran Emre Akbaba'nın performansı, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

26.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:18
Emre Akbaba'nın Konyaspor maçındaki performansı, sosyal medyaya damga vurdu

Süper Lig'in 14. haftasında , İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşırken maça damga vuran isimlerden biri oldu.

Ağır bir sakatlıktan çıkan sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Emre Akbaba, Konyaspor'u da boş geçmedi.

3 MAÇ 3 GOL

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan 27 yaşındaki oyuncu, topu Serken Kırıntılı'nın uzanamayacağı köşeye vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

Böylelikle Akbaba, oynadığı son 3 karşılaşmada da gol atmayı başardı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Emre Akbaba'nın bu performansı, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanmayı başardı.

Emre Akbaba'yla ilgili yapılan yorumların bazıları şöyle;

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