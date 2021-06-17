Emniyet kemeri takan sürücüler kitapla ödüllendirildi

Çorum'da denetim yapan trafik polisleri emniyet kemeri takan ve kurallara uyan sürücüler ve araçlarda bulunan çocuklara kitap hediye etti.

Çorum'da denetim yapan trafik polisleri emniyet kemeri takan ve kurallara uyan sürücüler ve araçlarda bulunan çocuklara kitap hediye etti.

Çorum Emniyet müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Karanlığa Umut Ol" projesi kapsamında İtfaiye kavşağında uygulama yaptı. Denetimler sırasında trafik kurallarına uyan ve emniyet kemeri takan sürücülere toplumda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kitap hediye edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 100 Temel eserden oluşan kitaplardan hediye edilmesi sürücüler ve çocuklar tarafından memnuniyetle karşılandı. Polis ekipleri ayrıca araçlarda bulunan uyarı düdüğü hediye edildi.

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, daha önce "Karanlığa Umut Ol" projesi kapsamında Altı Nokta Körler Derneği ile yaptıkları ortak çalışma kapsamında görme engelli bireylere kitap okuduklarını hatırlatarak, "Bugünde emniyet kemeri takan ve trafik kurallarına uyan sürücülerimizi ödüllendirmek ve farkındalığı artırmak açısından kitap hediye ediyoruz. İl genelinde 5 farklı noktada bu uygulamamız devam ediyor. Uygulamalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 100 Temel eserden oluşan kitapları hem sürücülerimize hem araç içerisinde bulunan çocuklarımıza hediye ediyoruz. Şuanda 50 sürücüye yaklaşık 75 kitap hediye ettik. Emniyet kemeri takarak can güvenliğimizi artırdığımız gibi kitap okuyarak da kültürümüzü, çocuklarımızla birlikte kitap okuma alışkanlığımızın artırılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Bu tür kampanyaları önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı