Metafor AVM, Halka Açık Gayrimenkul Yatırım Fonu ile Yatırımcıları Buluşturuyor

METAFOR AVM, Ankara'da halka açık Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) olarak yatırımcılarla buluştu. Lansmanda 400'ü aşkın yatırımcı 'daha erişilebilir, şeffaf ve sürdürülebilir gayrimenkul yatırımı' vizyonuyla bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, "Ankara'da konumlanan Metafor AVM, iş ve yaşam merkezlerinin kesişim noktasında yer alıyor. Geniş ölçekli ofis alanları, ulaşım ağlarına yakınlık ve hızla artan ticari yoğunluk sayesinde bölge, yatırımcılar açısından yüksek değer artışı potansiyeli taşıyor. Bu çerçevede kurulan Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Karma Gayrimenkul Fonu, yatırımcılara hem düzenli getiri hem de kısa vadede yüksek değer artışı imkanı sunuyor. Fonun kısa sürede yakaladığı satış başarısı ise bu potansiyelin yatırımcılar tarafından net bir şekilde görüldüğünü kanıtlıyor. Metafor AVM, yalnızca merkezi konumuyla değil, özenle planlanmış marka karması ve kurumsal kiracı anlaşmalarıyla da öne çıkıyor. Fon sahipleri, bu güçlü ticari yapıya yatırım yaparak yüksek potansiyele sahip, profesyonelce yönetilen bir varlık üzerinden getiri elde etme imkanına sahip oluyor. Metafor AVM'de Gayrimenkul Yatırım Fonu, gayrimenkul yatırımını daha erişilebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyarak, Türkiye'de yeni nesil yatırım anlayışının güçlü bir temsilcisi haline geliyor. Her yatırımcıya açık bu yenilikçi yapı, gayrimenkul yatırımının geleceğini bugünden şekillendirirken, geleceği erkenden gören ve bugünden pozisyon alan yatırımcılara daha yüksek kazanç fırsatları sunuyor" denildi.

Fonun kurucusu View Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İmran Bozdoğan, gayrimenkul yatırım fonlarının sektöre getirdiği dönüşüm ile ilgili şunları söyledi:

"Gayrimenkul yatırım fonları sektöre şeffaflık, erişilebilirlik ve kurumsal yapı kazandırıyor. Gayrimenkul Yatırım Fonu ile birlikte yatırımda yeni bir sayfa açıp büyük ölçekli yatırımcılarla birlikte küçük ölçekli yatırımcınızda daha kazançlı gayrimenkul yatırımına erişimini kolaylaştırarak gayrimenkul yatırımında demokratikleşmeyi sağladık. Geleneksel gayrimenkul yatırımları genellikle yüksek sermaye ve uzun taahhütler gerektirirken, gayrimenkul yatırım fonları bu engelleri ortadan kaldırıyor. Tasarruf sahibi bireylerden kurumsal yatırımcılara kadar herkes, profesyonelce yönetilen bir yapıya birimleri oranında dahil olabiliyor. Bu erişim kolaylığı, yatırımın tabana yayılmasını sağlıyor ve ekonomik kapsayıcılığı artırıyor."