Kıymet Ekin: Boşanmanın Ardından Oto Tamir ve Emlak Çalışan Kadın Girişimci

Kıymet Ekin: Boşanmanın Ardından Oto Tamir ve Emlak Çalışan Kadın Girişimci
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Düzce'de Kıymet Ekin, boşandıktan sonra eski eşinin açtığı otomobil ve iş makinesi tamir dükkanını devralarak iş hayatına devam ediyor. Emlakçılık da yapan Ekin, hem tamirat öğreniyor hem de istihdam sağlıyor.

DÜZCE'de Kıymet Ekin (40), sanayi sitesinde eski eşi için kurduğu, ancak boşandıktan sonra kendisine kalan otomobil ve iş makinesi tamir dükkanının başına geçti. Ekin, iş yerinde çalıştırdığı ustalardan işi öğrenmeye çalışıyor. İş yerini kapatmayı düşünmediğini belirten ve aynı zamanda emlakçılık da yapan Ekin, "İşler yolunda gitmeyince yollarımızı ayırma kararı verdik. Ama işletmeler bende olduğu için burayı çalıştırmak mecburiyetinde kaldım. Çok sevdiğim bir iş. Artık buraya gönül verdim. Bir emeğim var" dedi.

Düzce'de emlakçılık yapan 1 çocuk annesi Kıymet Ekin, 5 yıl önce eşi için Küçük Sanayi Sitesi'nde otomobil bakım ve tamir dükkanı açtı. Kıymet Ekin, sonraki süreçte aile içi sorunlar nedeniyle eşiyle boşandı. Ayrılığın ardından Ekin'in eşi için açtığı iş yeri kendi üzerine kaldı. Kıymet Ekin iş yerini kapatmak yerine çeşitli ustalardan destek alarak, istihdam ederek faaliyetine devam etti. Ekin, oto tamir dükkanını sonrasında iş makinelerinin de tamir edildiği bir iş yeri haline getirdi. Emlakçılık dışında kalan zamanlarda sanayideki iş yerine giden Ekin, istihdam ettiği ustalardan tamirat öğrenmeye çalışıyor.

'BURAYA GÖNÜL VERDİM'

İş yerini kapatmayı düşünmediği belirten Kıymet Ekin, "Aslında 23 yıldır başarılı bir emlak ofisi sahibiyim. Yıllardır profesyonel olarak çalışıyorum. Oğlumun babasıyla birlikte bir işletme daha açma kararı verdik. Buranın 5 yıl önceki açılış sebebi budur. Aile anlamda işler yolunda gitmedi. İşler yolunda gitmeyince yollarımızı ayırma kararı verdik. Ama işletmeler bende olduğu için burayı çalıştırmak mecburiyetinde kaldım. Çok sevdiğim bir iş. Otomotivle başladık, iş makineleri tamiratına kadar geldik. Dükkanda 5'inci yılım bitiyor. Tabii ki ustam var. Ustamla birlikte işi öğreniyorum. Aynı zamanda elime anahtar da alıyorum. İki iş yerimi de başarılı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Artık buraya gönül verdim. Bir emeğim var. Piyasa şartlarında bir kadın, bir anne olarak amacım sonuna kadar devam ettirmek. Sanayi ortamında herkes birbirini gözlemliyor. Sevilen bir esnafım. Herkese yardımcı olurum. Çoğunun arabasını burada tamir ettik. Abla derler, başka bir şey demezler. Artık onlar da alıştılar. Sanayiciler kendileri gibi beni de esnaf olarak görmeye başladılar. Tüm kadınlarımızın destekçisiyim. Akıllarında sanayide olmak gibi bir fikir varsa ben yanlarındayım. Kadının olduğu yer çok güzel" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak
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