Emıtt 2020'de Kuşadası rüzgarı esti

03.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:52

Kuşadası, bu yıl 24'üncü kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te yerini aldı. 94 ülkeden 1201 katılımcının yer aldığı Dünya'nın 4. büyük turizm fuarı olan EMITT'i 100 bini aşkın kişi ziyaret etti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyesi ve KODER Başkanı Tacettin Özden, Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ve Kuşadası turizminin önde gelen turizm temsilcilerinin de katıldığı 4 günlük fuarda Kuşadası çok yönlü olarak tanıtılırken turizmciler yeni iş anlaşmaları ve işbirlikleri yapma olanağı buldu.



Kuşadası standı, 4 günde 40 bin ziyaretçi ağırladı



İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT Fuarı'nda yer alan Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde kurulan standı 4 gün içerisinde yaklaşık 40 binin üzerinde vatandaş ile sektör temsilcisinin yanı sıra sanatçılar, bakanlık temsilcileri, siyasiler ve farklı yerel yönetimlerin temsilcileri ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyanın farklı ülkelerinden 800 sektör temsilcisinin davetli olarak katıldığı EMITT Fuarı'nda kurulan Kuşadası Standına ilginin oldukça fazla olduğunun altını çizdi. Kuşadası'nın Türkiye ve Dünya genelinde ün yapmış önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Başkan Ömer Günel "30 Ocak, 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te Kuşadası olarak yerimizi aldık. Turizm sektörü ile ilgili tüm aktörlerin rol aldığı EMITT fuarı ilçemizin tanıtımı açısından da oldukça önemliydi. 4 gün boyunca standımızı ziyaret eden tüm sektör temsilcilerine kentimizin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımını yaparak önümüzdeki günlerde gerçekleşecek işbirliklerinin temeli attık. Kuşadası'nın tanıtımını önümüzdeki süreçte dünyanın farklı gerçekleşecek fuarlarda yapmaya devam edeceğiz. Kuşadası bölgenin birleştirici gücünü ortaya koymuştur. 4 günlük fuar süresince otellerimiz ciddi rezervasyon görüşmeleri yaptı. Daha öncesinde rezervasyon yaptıran birçok vatandaşımız bilgi almak için standımızı ziyaret etti. Fuarların önemini biliyoruz. Biz bu fuarlara katılım sağlarken amacımız turist gezi yapmak değil. Kuşadası'na daha fazla ne kazandırabiliriz bunu hedefleyerek çalışmalarımızı yapıyoruz. " dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA