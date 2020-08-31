Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani'nin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı "Al Lusail" Bodrum'a demir attı. Yüzen saray ihtişamıyla dikkatleri üzerine toplarken, Katar Emiri'nin içerisinde olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani'nin yüzen sarayı "Al Lusail" Bodrum'a demir attı. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen yat, ihtişamıyla dikkatleri üzerine topladı.

KATAR EMİRİ'NİN İÇİNDE OLUP OLMADIĞI MERAK KONUSU

Yatın içerisinde Katar Emiri'nin olup olmadığı ise bilinmezken, yat personelinin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu görüldü. 28 Ağustso'ta yine Katar kraliyet ailesine ait olduğu bildirilen "Katara" isimli süper yat da, Bodrum'a demirlemişti. Katara önceki gün gemi yanaşma iskelesinden ayrılarak Bodrum açıklarında alargada demirledi.

DEĞERİ 300 MİLYON DOLAR

2017 yılında Almanya'nın Bremen kentinde inşa edilen 123 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Al Lusail adlı yatın değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu belirtiliyor. 36 kişiye kadar konaklama imkanı sunan süperyat, 56 mürettebat ile hizmet veriyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip "Al Lusail"de spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor.

Kaynak: İHA