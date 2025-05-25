Emircan İğrek kimdir, Emircan İğrek Galatasaraylı mı? Emircan İğrek Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Emircan İğrek kimdir, Emircan İğrek Galatasaraylı mı? Emircan İğrek Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu. Emircan İğrek o isimlerden merak edilenlerden iri oldu. Peki, Emircan İğrek kimdir, Emircan İğrek Galatasaraylı mı?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Emircan İğrekkimdir, Emircan İğrek Galatasaraylı mı? Emircan İğrek Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

EMİRCAN İĞREKKİMDİR?

Emir Can İğrek Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğdu. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Müziğe doğduğu şehirde küçük sahne grupları kurarak başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini son yılında bırakarak Nazım Hikmet Akademisi'nde şan ve solfej eğitimi almaya başladı ve 4 yıl Nazım Hikmet Akademi Korosu'nda tenor olarak koristlik yaptı. 2018 yılında ilk uzunçalar albümü "Ağır Roman" yayınlandı. 2019'da Nalan adlı şarkısıyla çıkış yakaladı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülüne layık görüldü. Birçok şarkıcıya beste verdi. Yeni parçalarının hazırlıklarına Kadıköy'deki stüdyosunda devam ediyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde öğrenim görmektedir.

EMİRCAN İĞREK YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Emircan İğrek Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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