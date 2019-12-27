Eminevim kurucusu Emin Üstün kimdir? Abdurrahman Emin Üstün hayatını kaybetti!

27.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:20

Emin Üstün neden öldü? Emlak sektöründe oldukça tanınan Eminevim'in kurucusu Abdurrahman Emin Üstün kalp krizi nedeniyle 68 yaşında yaşama veda etti. Emin Üstün biyografisi...

ABDURRAHMAN EMİN ÜSTÜN KİMDİR?

Üstün, 8 Temmuz 1951 yılında Bolu ilinin Gerede ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimine 1966'da başladı. Kastamonu Erkek Sanat Enstitüsü'nde torna tesviye bölümünde eğitim gördü ve 1969 yılında okulunu tamamladı. 1969-1974 yılları arasında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu (Yıldız Teknik Üniversitesi) Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Emin Üstün, 1973 yılında LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu. 1987 yılında GENTAŞ'ı kurdu. 1991 yılında, halen aktif olarak devam eden Eminotomotiv'i kurdu. Başarılı iş adamı, 2005 yılında otomobildeki Elbirliği Sistemini konuta uyarlayarak, faizsiz ev alımını sağlayan organizasyon Eminevim'i kurdu. Şu an ülke genelinde 60'tan fazla ilde toplam 103 şubesı bulunuyor.

Eminevim - Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji, Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde toplayan Emin Grup'un Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstleniyordu.Emin Üstün, Aralık 2019 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.