Eminevim'den MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'na destek

Türk iş dünyasının, dünya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'na Eminevim'den destek açıklaması geldi.

Türk iş dünyasının, dünya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'na Eminevim'den destek açıklaması geldi.

MÜSİAD EXPO Fuarlarının, Türkiye'nin en önemli ticari etkinliklerinden biri olarak dünyanın başarılı yatırımcılarının dikkatini çektiğine vurgu yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kuruluşundan günümüze Türkiye'mizi dünyada saygın bir noktaya taşımak amacıyla büyük çaba sarf eden ve aynı zamanda üyesi olmaktan da onur duyduğumuz Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'mizin düzenlediği, MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'nın iş dünyamız adına hayırlı olmasını diliyoruz. Bugüne kadar düzenlenen MÜSİAD Fuarları, iş insanlarımıza ulusal ve uluslararası alanlarda büyük katkılar sağlamış, ülkemizi ekonomik alanda saygın bir noktaya taşıma idealine büyük destekler vermiştir. Türkiye'nin en önemli ticari etkinliklerinden biri olarak değerlendirdiğimiz ve bizim de uzun yıllar katılım sağlayarak destek olmaktan mutluluk duyduğumuz bu değerli organizasyona, bu yıl pandemi şartları her ne kadar katılımımıza mani olsa da desteğimiz her platformda engel tanımadan sürecektir.

MÜSİAD'ın bir parçası olmaktan onur duyduğumuzu bir kez daha paylaşıyor, MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı'nın, ülke ticaretine sağlayacağı önemli katkılar açısından hayırlı olmasını diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı