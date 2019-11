29.11.2019 01:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:01

Emine Erdoğan TRT World Citizen Ödül Töreni katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT World Citizen Ödül Törenine katıldı. Törende yürüttüğü Barış Treni Projesiyle sanatçı Yusuf İslam 'Yaşam Boyu Başarı Ödülüne' layık görülürken, ödülü Emine Erdoğan tarafından verildi.

TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen TRT World Citizen Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Törende 'Savaşın Kadınları Kısa Film Yarışması' ve 'İnsani Yardım' alanlarında dereceye girenler ödüllendirildi. Tören kapsamında dereceye giren ilk 3 kısa filmler izlendi. Yarışmada 'Roof Knocking' filmiyle yönetmen Sina Salimi ve yapımcı Sergio Salazar birinciliğe layık görülürken ödülünü yazar Doğan Hızlan'dan aldı. 'Tangle' filmiyle ikincilik ödülüne hak kazanan İranlı kadın yönetmen Maliheh Gholamzadeh, ödülünü Gamze Özçelik'in elinden alı. 'The Flight of the Swallow' filmiyle yapımcı Jean-Pierre Vezina ise üçüncülük ödülünü Bülent İnal takdim etti. 'Yaşam Boyu Başarı Ödülüne', son dönemde yürüttüğü Barış Treni Projesi ile dikkati çeken sanatçı Yusuf İslam layık görülürken, ödülü Emine Erdoğan tarafından verildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Emine Erdoğan TRT World Citizen Ödül Töreni katıldı