Emet'te "Çerezlik kabak tohumu" protokolü
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Emet'te "Çerezlik kabak tohumu" protokolü

Emet'te 'Çerezlik kabak tohumu' protokolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamlığı ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri arasında "Çerezlik kabak tohumu" protokolü imzalandığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamlığı ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri arasında "Çerezlik kabak tohumu" protokolü imzalandığı bildirildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "Yöremizde yetiştiriciliğine yeni başlanılan, birim alandan elde edilen geliri ve toprağa olan faydası ile münavebe sitemimiz içerisinde önemli bir yere sahip olmaya aday olan "Çerezlik Kabak" tarımının yaygınlaştırılması amacıyla, Emet Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydıncık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Esatlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Günlüce Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Samrık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Örencik ve Abaş Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında "Çerezlik Kabak Tohumu" protokolü imzalandı. İlçemizde yetiştiriciliği yapılan ürünlere alternatif olarak üretilecek çerezlik kabak verimi ve karlılığı ile önem kazanmaktadır. Yapılan bu protokol ile İlçemiz çiftçilerinin bu yeni ürünle tanışmaları sağlanacak, ürünün tarımı ile ilgili tecrübeler kazanılacaktır. Birim alandan yüksek kazanç elde edilmesi ile tarım alanında çalışan kişilerin ekonomik koşullarının gelişmesi sağlanacaktır. Protokol kapsamında 250 dekar alana çerezlik kabak ekimi sağlanacaktır" dedi.

Çiçek, "Protokol kapsamında Emet Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından temin edilen çerezlik kabak tohumlarının, kooperatiflere üye çiftçilerce tekniğine uygun şekilde ekimi ve bakımı yapılacaktır. Yetiştiricilik konusunda tüm aşamalarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik destek sağlayacaktır. Protokolün çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İmza töreni sonunda Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanları, Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinde hibenin gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkürlerini ilettiler. - KÜTAHYA

Emet'te 'Çerezlik kabak tohumu' protokolü
Emet'te 'Çerezlik kabak tohumu' protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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