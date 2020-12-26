Emekliye 15 yıl öncesinden prim borcu çıkaran SGK'yı Ombudsman haksız buldu
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Emekliye 15 yıl öncesinden prim borcu çıkaran SGK'yı Ombudsman haksız buldu

26.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:52
Emekliye 15 yıl öncesinden prim borcu çıkaran SGK'yı Ombudsman haksız buldu

Ankara'dan Ombudsmana (Kamu Denetçiliği Kurumu) başvuran bir vatandaş kendisine 15 yıl öncesinden bin 800 lira borç çıkaran Sosyal Sigortalar Kurumu'nun faiziyle kendisinden 19 bin lira istediğini ifade etti.

Ankara'dan Ombudsmana (Kamu Denetçiliği Kurumu) başvuran bir vatandaş kendisine 15 yıl öncesinden bin 800 lira borç çıkaran Sosyal Sigortalar Kurumu'nun faiziyle kendisinden 19 bin lira istediğini ifade etti. Başvurucu mal varlığına e-haciz konulduğunu, duruma itiraz ettiğinde ise emekli hesabı üzerinde blokenin kaldırılarak maaşından kesinti yapıldığını dile getirdi. Kendisinden ödemeyi yaptığına dair dekont isteyen SGK'ya, dekontları bunca yıl saklamadığını, bankaların ise 10 yılın ardından dekontları saklamadığı için kopyasını temin edemediğini söylediğini belirtti. Vatandaş daha önce ödediği borcundan dolayı yapılan kesintilerin iadesini ve aylığı üzerindeki kesintiye son verilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

Vatandaşın başvurusu üzerine SGK'dan konuyla ilgili bilgi isteyen KDK'ya gelen cevabi yazıda borcun ödendiğine ilişkin kanıt olmadığı ve cebri icra kesintisine 15 gün içinde itiraz etmediği için kararın kesinleştiğini söyledi.

KDK: "Borç zamanaşımına uğramıştır"

KDK'nın yaptığı inceleme ve araştırmalarla mevzuat taramasının ardından verilen tavsiye kararında başvuruya konu borcun ödediğini ispat yükü her ne kadar borcu ödediğini iddia eden başvurana ait olsa da söz konusu prim borcunun zamanaşımına uğradığının altı çizildi. Borç halinin ilgili idare tarafından gözetilmesi gerektiği, aksi yönde işlem tesis edilerek ödeme emri gönderilerek kesintiye başlanılmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı kararda ifade edildi. Hukuka aykırı işlem yapan SGK'ya başvuranın emekli aylığından yaptığı cebri icra işleminin geri alınması yönünde tavsiye kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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