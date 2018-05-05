Emekliye Bir Müjde Daha! Ayda 2 Liraya Tam Pansiyon Tatil

Emeklilere paket turları ile ucuz tatil imkanı sunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), otellerde indirim avantajı da sağlıyor. Derneğin kendine ait iki tatil köyünde de emekliler tam pansiyon tatil imkanı bulabiliyor. Emekliler tüm bu imkanlardan aylık 2 liralık üyelikle faydalanıyor.

ÇİFT KİŞİ 120 LİRA

Erdek'in Narlı Köyü'nde deniz kıyısında bulunan tatil köyü için duyuru yapan TÜED, emeklilerin kişi başı 60 liraya tatil yapabileceğini açıkladı. Narlı'daki tesiste açık büfe sabah kahvaltısı, öğle, akşam yemeği, çay, kahve, soğuk içecekler ve su; tesiste konaklayan üyelere ücretsiz olarak sunuluyor. Dernek üyeleri çift kişi kalacaksa 120 lira, tek kişi 60 lira ödeyecek. Tesiste kalmak için illa derneğe üye olmak gerekmiyor. Üyelik dışı gelenlerse kişi başı 90 liraya tatil yapabiliyor.

Tesiste 150 yatak varken, her sene yaklaşık 2 bin emekli aileleriyle birlikte uygun şartlarda tatil yapıyor. Tesisin odalarında televizyon ve buzdolabı bulunurken, tesiste okuma salonuyla oyun salonu da var.

ANKARA'DA DA VAR

Ankara Kızılay'da da misafirhanesi olan TÜED, buradan da oda kahvaltı olarak kişi başı 60 lira ödeyerek yararlanılabileceğini açıkladı. Derneğe üye olmayanlar da kişi başı 80 liraya bu misafirhanede konaklayabiliyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Erdek'te 150 yataklı sosyal tesis sunmayı başardık. Ankara'da emeklilerimize 110 kapasiteli konukevini hizmete sunmaktan gururluyuz. Üyelerimizden aldığımız 2 Liralık aidatlarla bütün bu hizmetleri sunmaya çabalıyoruz" dedi.