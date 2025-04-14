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EMEKLİ ZAM ORANLARI! 2025 Emekli ara zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAM ORANLARI! 2025 Emekli ara zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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2025 emekli ara zammı belli oldu mu sorusu, Temmuz ayına yaklaşırken milyonlarca emekli vatandaş tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yılın ilk yarısında yaşanan enflasyon artışları sonrası gözler, Temmuz 2025'te yapılacak emekli maaş zammına çevrildi. Peki, 2025 emekli zam oranları belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 yılı başında emekli maaşlarına yapılan artışların ardından, ikinci zam için Temmuz ayı bekleniyor. "2025 emekli ara zammı belli oldu mu?" sorusu kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri dikkatle takip ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu da özellikle SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları için büyük önem taşıyor. İşte, 2025 Temmuz emekli zammı hakkında bilinen son detaylar...

EMEKLİ ARA ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu ocak, şubat ve mart ayı enflasyon verileri sonrasında da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenmeye başladı. Söz konusu üç aylık dönemde enflasyonun toplam oranı yüzde 10,06 olurken, bu hesaba göre emeklilerin en az yüzde 10,06'lık zammı şimdiden hak ettiği anlaşılıyor.

EMEKLİ ZAM ORANLARI! 2025 Emekli ara zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zamlı maaşlar, temmuz ayında hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihlerinde yeni maaşlarını alırken, BAĞ-KUR emeklileri de 25-28 Temmuz tarihlerinde alacak. Memur ve memur emeklileri için de benzer bir ödeme takvimi olacak.

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