Emekli SAT Komandosu Namık Ekin'den yeni rekor denemesi

04.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:10

Bugüne kadar 18 kez Guinness dünya rekoruna imza atan Emekli SAT Komandosu Namık Ekin, yeni rekor denemesine hazırlanıyor. 24 saat su altından hiç çıkmadan ve uyumadan 3 bin judocuyu sırtından atmayı hedefleyen Ekin, 19. rekoru denemesine, İstanbul Gelişim Üniversitesi adına imza atıyor.



İstanbul'da düzenlenen Spor Çalıştayı'na katılan Emekli SAT Komandosu Namık Ekin, yeni rekor denemesi hazırladığını belirtti. Yeni Guinness dünya rekoru denemesini Kadıköy Belediyesi Acıbadem Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirecek olan Ekin, 24 saat su altından hiç çıkmadan ve uyumadan 3 bin judocuyu sırtından atmayı hedefliyor. Ekin, 19. Guinness Dünya Rekoru denemesini spor eğitim danışmanlığını yaptığı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) adına gerçekleştiriyor.



Suyun altında judoyla balık adamlığı birleştireceğini ifade eden Ekin, "24 saat su altından çıkmadan beslenmeyi de suyun altında yaparak 3 bin judocuyu atacağım. Bütün judocular yardım için bana gelecekler. Rekor denemesi 16 Mart saat 11.00'de suya girmemle başlayacak, 17 Mart saat 11.00'de son bulacak" dedi.



"Isıtılabilen havuz tercih ettik"



Rekoru kırmayı ısıtılabilen bir havuzda kırmayı deneyeceğini belirten Ekin, "Kadıköy Belediyesi'nin Acıbadem'de bulunan ısıtılabilen havuzunda rekoru kıracağım. Çünkü en büyük tehlike benim için titremek. Belli bir saat sonra ısı kaybediyorsunuz, titreme ve morarma başlıyor. Performans bozuluyor, iyi düşünemiyor ve doğru karar veremiyorsunuz. Bu sebeple ısıtılabilen bir havuzu tercih ettik" diye konuştu.



"14 değişik dalda yarıştım"



Sağlığını programlı yaşamaya borçlu olduğunu ifade eden Namık Ekin, "78 yaşındayım. 8 yaşından beri spor yapıyorum. 14 değişik dalda hem yarıştım hala da yarışıyorum. Güzel besleniyorum. Spor bilimini takip ediyorum. Bu konularda da 17 kitap yazdım. 7'si basıldı. Tüm gelirlerini de engellilere bağışladık" ifadelerini kullandı.



Abdulkadir Gayretli: "Yeni rekor deneyeceğiz"



İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Namık Ekin'e her zaman destek olduklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıllarda Ekin 24 saat su altından hiç çıkmadan ve uyumadan, sürenin dolmasına 3.5 saat kala toplamda 301 ton 115 kilogram ağırlık kaldırdı. 24 saatin dolmasına 5 saat 15 dakika kala ise 273 tonluk hedefini aşarak 18. Guinness dünya rekoruna İGÜ adına imza atmış oldu. Şimdi de yeni bir rekoru birlikte deneyeceğiz" şeklinde konuştu.



Namık Ekin'in ilginç rekorları



2015 - 10 Kasım'da Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy'e yakın 58 metrelik yüksekliğinden denize paraşütle atlayıp suya çarpmasına 22 metre kala paraşütünü açmıştır. Köprüden atlayıp, paraşütünü açıp, paraşütü hava ile dolup, suya değmesi arasındaki süre Guinness tarafından lazer ölçümleri ile 6 küsur saniye olarak hesaplanmıştır. Atlayışı Guinness 'Çok tehlikeli' değerlendirerek başkalarının bu rekoru kırmak adına kendilerini tehlikeye atmaması için kayıt altına almamıştır.



2015 - Vinç ile 38.5 metreye yükselip buradan paraşütle atlayış yapmıştır. Bu şimdiye kadar bir vinçten yapılmış en alçak irtifa atlayışıdır.



2014 - 24 saatte hiç durmadan 4 bin 627 judo atışı yaparak bu daldaki rekoru da kırmıştır.



2014 - 18 Mart'ta Çanakkale şehitleri anısına 24 saatte 379 ton 285 kilogram ağırlık kaldırarak, bu sahadaki rekoru ABD'li Clarance Bass'tan almıştır.



2014 - İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden paraşütle atlamıştır. Aşırı rüzgarda yalılara çarpmaya 6 metre kala paraşütünü son anda denize çevirerek, suya inmeyi başarmıştır.



2011 - Suyun altında 24 saatte hiç çıkmadan 36 bin 800 metre yüzerek ABD'li Tonny Rebel in 34 kilometrelik rekorunu kırmıştır.



2009 - Fethiye Internasyonel paraşüt şenlikleri sırasında bir inanılmazı daha gerçekleştirerek, Dünya'da en alçaktan paraşütle atlayıp en alçakta paraşüt açma rekorlarını kırmıştır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA