Memur ve emeklilerin yeni yatacak maaş farkları ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Emekli maaşlarına ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştır. Memur ve emekli maaş zam farkı ödeneceği tarih memur ve emekliler tarafından merak ediliyor. Peki, Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak 2022? Üçer aylık maaş alanların farkı ne zaman yatar?

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak 2022? sorusuna yanıt aranıyor. 2022 memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacağı memur ve emekliler tarafından merak edilmekte. Bağ-Kur emekli zamlı maaşı hangi tarihler arasında yatacağı belli oldu. Emekli maaşı en düşük 2500 TL oldu ve memurlara % 30.5 yapılmıştır. Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkları ne zaman verilecek? Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur ve emekli ek zam ödemeleri ne zaman? 2022 memur maaşı farkı yattı mı? Emekli ve memur maaşı zam farkları ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizdedir…

2022 EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki milyonu aşkın emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları için ödemelerin 27 Ocak'ta yapılacağını duyurdu. Paralar, emeklilerin aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak.

27 OCAK'TA HESAPLARDA

Aylık farklarıyla ilgili bakanlıktan açıklamada 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödeneceği kaydedildi.

ÜÇER AYLIK ALANLAR

Bakanlığın açıklamasına göre, aylıklarını her ay alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilirken aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlar için ise:

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

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