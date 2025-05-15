EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI! Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank, İş Bankası, ING ne kadar promosyon veriyor?

VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank, Akbank, Halkbank, İş Bankası ve ING gibi bankalar, emeklilere 12 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar promosyon fırsatları sunuyor. Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankaya göre değişen promosyon tutarlarından faydalanırken; bazı bankalar ayrıca fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık gibi ek şartlarla daha yüksek ödemeler yapıyor. Peki, 2025 banka promosyonları ne kadar oldu?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 12.000 TL

Ek Ödül: Aylık 1.000 TL Bankomat Kart kampanyası ile toplam 12.000 TL

Toplam: 24.000 TL'ye kadar

Detay: Maaşını 3 yıl boyunca VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emeklilere verilir.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 15.000 TL'ye kadar

Ek Avantajlar: Otomatik fatura ödeme talimatı ve mobil bankacılık kullanımı ile +5.000 TL

Toplam: 20.000 TL'ye kadar

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 20.000 TL'ye kadar

Detay: Şartlı taahhütname ile doğrudan hesaplara yatırılıyor.

Ek Avantaj: Emeklilere özel kampanyalar ve düşük faizli krediler

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 15.000 TL

Chip-Para Hediyesi: Fatura talimatı verene Axess karttan 2.500 TL chip-para

Toplam: 17.500 TL'ye kadar

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 12.000 TL'ye kadar

Not: Devlet bankası olması nedeniyle maaş müşterilerine sabit oran uygulanır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 14.000 TL

Ek Fırsatlar: Bankamatik kart kampanyaları ve bireysel kredi destekleri

ING EMEKLİ PROMOSYONU

Nakit Promosyon: 15.000 TL'ye kadar

Ek Ödeme: Fatura talimatı ve Turuncu Ekstra uygulaması ile 5.000 TL ek kazanç

Toplam: 20.000 TL'ye kadar