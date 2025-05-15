EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI! Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank, İş Bankası, ING ne kadar promosyon veriyor?
2025 yılı itibarıyla emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi. Emekli maaşını taşıyan milyonlarca vatandaş, "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusuna yanıt arıyor.
VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank, Akbank, Halkbank, İş Bankası ve ING gibi bankalar, emeklilere 12 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar promosyon fırsatları sunuyor. Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankaya göre değişen promosyon tutarlarından faydalanırken; bazı bankalar ayrıca fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık gibi ek şartlarla daha yüksek ödemeler yapıyor. Peki, 2025 banka promosyonları ne kadar oldu?
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Nakit Promosyon: 12.000 TL
Ek Ödül: Aylık 1.000 TL Bankomat Kart kampanyası ile toplam 12.000 TL
Toplam: 24.000 TL'ye kadar
Detay: Maaşını 3 yıl boyunca VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emeklilere verilir.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Nakit Promosyon: 15.000 TL'ye kadar
Ek Avantajlar: Otomatik fatura ödeme talimatı ve mobil bankacılık kullanımı ile +5.000 TL
Toplam: 20.000 TL'ye kadar
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Nakit Promosyon: 20.000 TL'ye kadar
Detay: Şartlı taahhütname ile doğrudan hesaplara yatırılıyor.
Ek Avantaj: Emeklilere özel kampanyalar ve düşük faizli krediler
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Nakit Promosyon: 15.000 TL
Chip-Para Hediyesi: Fatura talimatı verene Axess karttan 2.500 TL chip-para
Toplam: 17.500 TL'ye kadar
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Nakit Promosyon: 12.000 TL'ye kadar
Not: Devlet bankası olması nedeniyle maaş müşterilerine sabit oran uygulanır.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Nakit Promosyon: 14.000 TL
Ek Fırsatlar: Bankamatik kart kampanyaları ve bireysel kredi destekleri
ING EMEKLİ PROMOSYONU
Nakit Promosyon: 15.000 TL'ye kadar
Ek Ödeme: Fatura talimatı ve Turuncu Ekstra uygulaması ile 5.000 TL ek kazanç
Toplam: 20.000 TL'ye kadar