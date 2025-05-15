EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI! Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank, İş Bankası, ING ne kadar promosyon veriyor?

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI! Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank, İş Bankası, ING ne kadar promosyon veriyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı itibarıyla emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi. Emekli maaşını taşıyan milyonlarca vatandaş, "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusuna yanıt arıyor.

VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank, Akbank, Halkbank, İş Bankası ve ING gibi bankalar, emeklilere 12 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar promosyon fırsatları sunuyor. Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankaya göre değişen promosyon tutarlarından faydalanırken; bazı bankalar ayrıca fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık gibi ek şartlarla daha yüksek ödemeler yapıyor. Peki, 2025 banka promosyonları ne kadar oldu?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 12.000 TL

Ek Ödül: Aylık 1.000 TL Bankomat Kart kampanyası ile toplam 12.000 TL

Toplam: 24.000 TL'ye kadar

Detay: Maaşını 3 yıl boyunca VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emeklilere verilir.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 15.000 TL'ye kadar

Ek Avantajlar: Otomatik fatura ödeme talimatı ve mobil bankacılık kullanımı ile +5.000 TL

Toplam: 20.000 TL'ye kadar

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI! Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank, İş Bankası, ING ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 20.000 TL'ye kadar

Detay: Şartlı taahhütname ile doğrudan hesaplara yatırılıyor.

Ek Avantaj: Emeklilere özel kampanyalar ve düşük faizli krediler

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 15.000 TL

Chip-Para Hediyesi: Fatura talimatı verene Axess karttan 2.500 TL chip-para

Toplam: 17.500 TL'ye kadar

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 12.000 TL'ye kadar

Not: Devlet bankası olması nedeniyle maaş müşterilerine sabit oran uygulanır.

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI! Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank, İş Bankası, ING ne kadar promosyon veriyor?

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Nakit Promosyon: 14.000 TL

Ek Fırsatlar: Bankamatik kart kampanyaları ve bireysel kredi destekleri

ING EMEKLİ PROMOSYONU

Nakit Promosyon: 15.000 TL'ye kadar

Ek Ödeme: Fatura talimatı ve Turuncu Ekstra uygulaması ile 5.000 TL ek kazanç

Toplam: 20.000 TL'ye kadar

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki kombinine beğeni yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Kilolarca altın Türkiye sınırında yakalandı

Kilolarca altın Türkiye sınırında yakalandı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.