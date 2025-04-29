Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri belli oldu! Emekli Bayramı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL? Kurban Bayramı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri belli oldu ve bu yıl önemli bir artış yapıldı. Bayram öncesi maddi anlamda rahatlamak isteyenler için, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı büyük önem taşıyor. Peki, Emekli Bayramı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL? Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki tüm emeklilerin hesaplarına 4.000 TL bayram ikramiyesi yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Alınan bilgilere göre, emekli ikramiyeleri zamlı bir şekilde banka öncesinde hesaplara yatırılacak. Ancak bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyen ve henüz emekli olmayan vatandaşların, 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kurban Bayramı'nın 6 Haziran'da başlaması nedeniyle, ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Kesin ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.