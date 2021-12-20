Emekli iş insanı, arazide kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner kilitlenip kaldı

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan defineler, ilgi çekmeye devam ediyor. İskoçya'nın güneybatısındaki Kirkcudbrightshire kentindeki kilise arazisinde metal dedektörüyle arama yapan emekli iş insanı Derek McLennan tarafından ortaya çıkarılan hazine, bir anda gündeme oturdu. İngiltere veya İrlanda'da şimdiye kadar bulunan en nadir ve benzersiz Viking çağı nesnelerinin zengin koleksiyonu Galloway Definesi'nin parçası olan define, koleksiyonerleri dahi hayretler içerisinde bıraktı.

KOLEKSİYONERLER DE ŞAŞKIN

İskoç basınında yer alan haberler e göre yaklaşık 100 eser içeren define, Anglo-Sakson krallıklarından, İrlanda'dan ve Asya'dan eserler içeriyor. Hazinenin MS'den 900 yılı civarında gömüldüğü belirtildi. Erken Ortaçağ ve Viking koleksiyonlarının baş küratörü Dr. Martin Goldberg, karşılaştıkları durumun çok nadir olduğunu belirterek, kaya kristali oymacılığının aslında Roma'ya ait olması ve altın sarılı bir kavanoza dönüştürüldüğünü belirtti.

KİMİN YAPTIRDIĞI DA YAZIYOR

Definenin üzerinde Latince olarak, yaptıran kişinin ismi yazıyor. Uzmanlar, söz konusu hazinenin dini bir yanının da olduğunu dile getiriyor. Ayrıca, hazinenin bir kilise aracılığıyla taşındığı uzmanlar tarafından aktarılan detaylar arasında. Hazine şu sıralar İskoç Hükümeti tarafından desteklenen İskoçya Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.

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