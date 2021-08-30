Elon Musk, Uzay İstasyonu'na Karınca ve Avokado Taşıdı

Ünlü milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi.

Ünlü milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattı.

Yaklaşık 2,17 ton deney malzemesi ve donanım taşıyan Dragon kargo mekiği, Falcon roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

TATLI SU KARİDESİ DE VAR

Uzaya gönderilen malzemeler arasında avokado, limon ve dondurma ile deney amaçlı kullanılacak karıncalar ve tuzlu su karidesleri de yer aldı.

Ayrıca, uydu ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Japon şirketi Gitai Inc tarafından üretilen bir robotik kol da uzaya gönderildi.

İkmal seferi, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına gerçekleştirdiği 23'üncü sefer olacak.

Kaynak: Space Mag Türkiye