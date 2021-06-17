Elon Musk'ın desteklediği CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı, şirket yarı yarıya değer kaybetti
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Elon Musk'ın desteklediği CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı, şirket yarı yarıya değer kaybetti

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Milyarder girişimci Elon Musk'ın sık sık gündeme getirdiği CureVac aşısının ara sonuçları ortaya çıktı. Pfizer-BioNTech gibi mRNA tabanlı aşı olan CureVac'ın etkinliğinin yüzde 47 olduğu belirtildi. Sonucun açıklanmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 50 değer kaybetti.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, aşılama kampanyaları da aralıksız sürüyor. Salgınla mücadelede rol alması beklenen yeni aşılarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli CureVac şirketinin geliştirdiği aşının ara etkinlik sonuçları ortaya çıktı. Halihazırda en çok tercih edilen aşı olan Pfizer-BioNTech gibi mRNA tabanlı bir aşı üzerinde çalışan CureVac, 40 bin gönüllünün katıldığı denemeler gerçekleştirdi. Sonuçlara göre aşının corona virüsüne karşı yüzde 47 etkinlik oranına sahip olduğu belirtildi.

ELON MUSK GÖRÜŞ BİLDİRMİŞTİ

Söz konusu oran aşıdan iyi haber bekleyenler için büyük hayal kırıklığı yarattığı. Salgın sürecinde paylaştığı mesajlarla kripto para borsası başta olmak üzere büyük etki yaratan milyarder girişimci Elon Musk, CureVac aşısıyla ilgili de görüş belirtmişti. Nisan ayında sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, aşının birkaç ay içinde onay almasının muhtemel olduğunu söyledi.

KULLANIM ONAYI ALMASI ZOR

Ancak rakiplerinin yüzde 90'ların üzerindeki etkinlik oranlarına kıyasla CureVac'ın bu sonuçlarla kullanım onayı alması zor görünüyor. Şirketin CEO'su Franz-Werner Haas, denemeleri tamamlayacaklarını söylerken, "Aşı için çok büyük bir ihtiyaç var. Bir şekilde katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

HİSSELERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Bloomberg'in haberine göre deneme sonuçlarının ardından şirketin hisselerinin değeri yüzde 50 düştü.

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Elon Musk'ın desteklediği CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı, şirket yarı yarıya değer kaybetti
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Elon Musk'ın desteklediği CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı, şirket yarı yarıya değer kaybetti - Haberler Ekonomi
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