Elon Musk'ın attığı tweet 15 milyar dolarına mal oldu! Dünyanın en zengini unvanını kaybetti
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Elon Musk'ın attığı tweet 15 milyar dolarına mal oldu! Dünyanın en zengini unvanını kaybetti

23.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:06
Elon Musk'ın attığı tweet 15 milyar dolarına mal oldu! Dünyanın en zengini unvanını kaybetti

Elon Musk Bitcoin fiyatının 'yüksek' olduğunu söyleyerek yine kripto para piyasasını altüst etti. Bitcoin 50 bin doların altına gerilerken, Tesla'nın hisseleri de yüzde 8,6 düştü. Tesla hisselerindeki düşüş Musk'ın servetinden 15 milyar doları silerken, dünyanın en zengini unvanı yeniden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a geçti.

Tesla hisselerinin yüzde 8,6 düşmesiyle Elon Musk'ın serveti 15,2 milyar dolar erirken, son dönemde kripto paralar üzerine söylemleriyle öne çıkan Amerikalı milyarder dünyanın en zengini unvanından da oldu.

ZİRVE YENİDEN BEZOS'UN

Bloomberg'in milyarderler endeksinde ocak ayında 210 milyar dolarla zirve yapan Musk'ın kişisel serveti 183,4 milyar dolara geriledi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 186,3 milyar dolarla yeniden zirveyi aldı.

TESLA HİSSELERİ ÇAKILDI

Hafta sonu Twitter mesajında Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu söyleyen Elon Musk, bilançosuna 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin varlıkları dahil eden Tesla'nın hisselerinde eylül ayından bu yana yaşanan en büyük düşüşe neden oldu.

Musk'ın mesajı sonrası 58 bin doları gören Bitcoin'deki ralli üzerinde soru işareti oluşurken, BTC fiyatı 50 bin doların altına geriledi.

Elon Musk'ın attığı tweet 15 milyar dolarına mal oldu! Dünyanın en zengini unvanını kaybetti

ASYA'NIN EN ZENGİNİ DE 5,1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Musk, haftanın ilk günü yine Twitter'dan yaptığı bir diğer paylaşımda ise şirketin Model Y SUV aracının rafa kaldırıldığını söylemişti.

Bitcoin'deki düşüş ve Model Y SUV haberiyle dün Tesla'daki yüzde 8,56'lık düşüş Nasdaq endeksini yüzde 2,5 üzerinde aşağı çekti. Risk iştahının bozulmasıyla gelen satış dalgasında serveti eriyen tek zengin Musk ile de sınırlı kalmadı. Asya'nın en zengini Zhong Shanshan da 5,1 milyar dolar kaybetti.

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