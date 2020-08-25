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Elmadaki verim üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de bu yıl üretilen ve kalitesinin yanı sıra verimi ile üreticinin yüzünü güldüren elmanın hasadına başlandı.

25.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:44

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de bu yıl üretilen ve kalitesinin yanı sıra verimi ile üreticinin yüzünü güldüren elmanın hasadına başlandı.

Elma hasadının devam ettiği Niğde'de yaklaşık 280 bin dekar alanda 450 bin ton rekolte bekleniyor. Kentten bu yıl yaklaşık 80 bin ton elmanın ihraç edilmesi hedefleniyor.

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, AA muhabirine, bu sezon Niğde'de elma rekoltesinin ve kalitesinin güzel olduğunu söyledi.

Kentin elma üretiminde Türkiye'de önde gelen şehirlerden olduğunu belirten Kaplan, "Niğde bu yıl üretimde sanırım ikinci sırada yer alır. Bu sene 450 bin ton civarında elma rekoltesi bekliyoruz. Hasada başladık. Niğde'de genelde büyük bahçelerde kaliteli ve ihracata uygun elmalar üretiliyor. Bu nedenle ihracatçı firmalar, Niğde bölgesini tercih ediyor. Şu anda dış pazardan talep var." dedi.

Kaplan, elmanın kilogramının 2,5-3 lira arasında satıldığını, üreticinin fiyattan memnun olduğunu dile getirdi.

Hindistan, Endonezya ve Malezya'ya satılıyor

Elmaya Uzak Doğu'dan çok talep olduğunu anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"İhracatımız önceki yıllarda çok azdı. Türkiye genelinde 3 milyon ton civarında elma üretiliyor, bunun yaklaşık 700 bin tonu kalite olarak ihracata uygun. İhracata uygun elma oldukça ihracat da artmaya başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin ton elma ihracatı bekleniyor. Bunun 80 bin tonuna yakınının Niğde'den gerçekleşmesini hedefliyoruz çünkü büyük bahçeler, ihracata uygun kalitedeki elmalar Niğde bölgesinde daha fazla. Daha çok Uzak Doğu pazarından talep var. Hindistan, Endonezya, Malezya tarafından talep çok. Hindistan'a daha çok gönderiyoruz. Bunun dışında Orta Doğu pazarına da gitmeye devam ediyor. Rusya bazen bizden alım yapıyor o da ciddi bir pazar."

Kaplan, Elma Üreticileri Birliğini bu yıl faaliyete geçirdiklerini aktararak, "Üretimden hasada, depolamaya, pazarlamaya kadar her alanda faaliyet göstererek daha fazla ihracat yapmak istiyoruz. Yurt dışı pazarlarının istediği kalitede elma yetiştirmek istiyoruz. Bunun için birlik kurduk. İnşallah daha iyi ürün elde edip, daha iyi depolayıp, hasat kaybını en aza indirip, pazarlamayı en iyi şekilde yapmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Elmadaki verim üreticinin yüzünü güldürdü

Kaynak: AA

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