Elinde maç bileti olan vatandaşlara Azerbaycan'a giriş serbest

Türkiye'nin farklı noktalarından dünden bu yana çok sayıda vatandaş Azerbaycan'da oynayacak Galler ve 20 Haziran'daki İsviçre maçlarını izlemek üzere Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçiş yapıyor. Maçlara bileti olan Büyük Britanya, İsviçre ve Türkiye vatandaşları, Azerbaycan'a hem hava hem de kara yoluyla koronavirüs testinin negatif olduğunu doğrulayan belge ile giriş yapabiliyor.

EURO 2020 açılışında Roma'da İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım, A Grubu'nda kalan 2 maçının ilki olan Galler maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu akşam saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Hem bu akşam oynanacak Galler maçında hem de 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile karşılaşacak maç için ülkelerine destek vermek isteyen Türk vatandaşları Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçiş yapıyor.

AŞI KARTI ZORUNLU

Azerbaycan'ın kara sınırları salgın nedeniyle kapalı olması hava yoluyla girişlerde ise aşı kartı veya Covid-19'u atlattıklarına dair belge ibraz etmeleri şartıyla Gürcistan-Azerbaycan sınırında sadece Türk ve Rus vatandaşlarına müsaade ediliyor. Maçlara bileti olan Büyük Britanya, İsviçre ve Türkiye vatandaşları, Azerbaycan'a hem hava hem de kara yoluyla Covid-19 testinin negatif olduğunu doğrulayan belge ile giriş yapabiliyor.

ARAÇ BAKIMI YAPTIRMADAN ÇIKMAYIN

Öte yandan Gürcistan ve Azerbaycan'daki Türk elçilik yetkilileri, Azerbaycan'a yolculuğun Gürcistan üzerinden yapılması durumunda, anılan güzergahta tamir bakım servisi bulmakta karşılaşılan zorluk nedeniyle, vatandaşlarımızın araç bakımını yola çıkmadan yaptırmaları uyarısında bulunuldu. Kalite açısından benzin ihtiyacının büyük istasyonlardan giderilmesi ve Azerbaycan'ın para birimi Manat bulundurulması da istendi.