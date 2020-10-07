Eliana Guercio, eşi Sergio Romero'nun transferine izin vermeyen Manchester United'a tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eliana Guercio, eşi Sergio Romero'nun transferine izin vermeyen Manchester United'a tepki gösterdi

07.10.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:14

İngiliz devi Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero'nun eşi Eliana Guercio, transferin son günü Everton'a gitmesine izin vermeyen kulübe ateş püskürdü ve sosyal medyadan paylaştığı mesajla tepkisini dile getirdi.

Manchester United'da forma şansı azalan ve transferin son günü Everton'la anlaşmasına karşın Kırmızı Şeytanlar'ın izin vermediği Sergio Romero takımda kaldı ancak eşi Eliana Guercio, bu duruma sessiz kalmadı.

Manchester ekibinde üçüncü kaleci konumuna düşen Romero'nun transferine engel olunmasına ateş püsküren Guercio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

Eliana Guercio, eşi Sergio Romero'nun transferine izin vermeyen Manchester United'a tepki gösterdi

"SADECE BİR KEZ SAYGI"

United'ın son kupasını Romero sayesinde kazandığını iddia eden 42 yaşındaki Eliana Guercio, "Kazandıkları son kupayı onunla birlikte kaldırdılar. Takımın 4 kez finallere çıkmasına yardım etti ancak bunların hepsini kaybetmesini yedek kulübesinden izledi. Fırsatları tekrar yaratıp gitmesine izin vermelerinin zamanı geldi. Sadece bir kez saygı" diyerek Kırmızı Şeytanlar'ın yönetimini eleştirdi.

Eliana Guercio, eşi Sergio Romero'nun transferine izin vermeyen Manchester United'a tepki gösterdi

Eliana Guercio'nun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alırken taraftarlar, Arjantinli kaleci ve eşine destek verdi.

Sergio Romero transferini gerçekleştiremeyen Everton, transferin son günü Roma'nın İsveçli kalecisi Robin Olsen'i kadrosuna kattı.

Eliana Guercio, eşi Sergio Romero'nun transferine izin vermeyen Manchester United'a tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Erkan Kandemir Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Özgü Namal Fatma Girik Erdal Beşikçioğlu
Spor Falcao Tisserand Ali Palabıyık Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eliana Guercio, eşi Sergio Romero'nun transferine izin vermeyen Manchester United'a tepki gösterdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 10:22:23. #1.14#
title