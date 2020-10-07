Eliana Guercio, eşi Sergio Romero'nun transferine izin vermeyen Manchester United'a tepki gösterdi

İngiliz devi Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero'nun eşi Eliana Guercio, transferin son günü Everton'a gitmesine izin vermeyen kulübe ateş püskürdü ve sosyal medyadan paylaştığı mesajla tepkisini dile getirdi.

Manchester United'da forma şansı azalan ve transferin son günü Everton'la anlaşmasına karşın Kırmızı Şeytanlar'ın izin vermediği Sergio Romero takımda kaldı ancak eşi Eliana Guercio, bu duruma sessiz kalmadı.

Manchester ekibinde üçüncü kaleci konumuna düşen Romero'nun transferine engel olunmasına ateş püsküren Guercio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

"SADECE BİR KEZ SAYGI"

United'ın son kupasını Romero sayesinde kazandığını iddia eden 42 yaşındaki Eliana Guercio, "Kazandıkları son kupayı onunla birlikte kaldırdılar. Takımın 4 kez finallere çıkmasına yardım etti ancak bunların hepsini kaybetmesini yedek kulübesinden izledi. Fırsatları tekrar yaratıp gitmesine izin vermelerinin zamanı geldi. Sadece bir kez saygı" diyerek Kırmızı Şeytanlar'ın yönetimini eleştirdi.

Eliana Guercio'nun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alırken taraftarlar, Arjantinli kaleci ve eşine destek verdi.

Sergio Romero transferini gerçekleştiremeyen Everton, transferin son günü Roma'nın İsveçli kalecisi Robin Olsen'i kadrosuna kattı.