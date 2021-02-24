Elektrikli araç için kriter şarj üniteleri!

Günümüzde tüm dünyadaki otomobil üreticilerinin ana gündem maddeleri elektrikli otomobil rekabetine dahil olmak. 2030 yılına gelindiğinde elektrikli araçların, sektörün yüzde 5'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Otomobil markaları yavaş yavaş dizel ve benzinli araçlardan vazgeçerek elektrikli ve hibrit modellere yatırım yapmaya başladı. Bunda hükümetlerin izlediği çevreci politikalar ve vergi indirimlerinin etkileri büyük.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Şubat 2021 satış verilerinin yakıt tiplerine göre bakıldığında da benzinli otomobillerin, satışların yüzde 57,7'sini kapsadığını, dizel modellerin yüzde 27,5 pay ile ikinci sırada olduğunu, üçüncü sıraya ilk kez 3292 adet ile hibrit otomobillerin yerleştiğini ve 83 adet ise elektrikli otomobil satışı gerçekleştiğini açıkladı. Bu verilerden sonra elektrikli araçlara yapılan ÖTV artışı sonrası tüketicilerin elektrikli araç konusundaki düşünceleri ve TOGG tarafından üretilecek yerli elektrikli otomobil için belirlenecek fiyat merak konusu oldu.

Elektrikli araçlar oldukça gündemdeyken arabam.com, tüketicilerin nabzını tutacak bir araştırmaya imza attı.

Araştırmaya göre elektrikli araçları tercih etmek isteyen tüketicilerin oranı %66,2 iken tercih etmek istemeyenlerin oranı ise %33,8 oldu. Olumsuz düşünenlerin bu kararlarındaki en büyük etken olarak şarj ünitelerinin yaygın olmaması gerekçe gösterilirken, elektrikli araç tercih etmek isteyenlerin seçimlerindeki en büyük etkenler sırasıyla çevre dostu olması, ekonomik olması ve sessiz çalışıyor olması gerekçe gösterildi.

Tüketici şarj ünitelerinin yaygın olmamasından endişeli

Araştırma sonuçlarına göre elektrikli araç tercih etmeyenlerin oranı %33,8 oldu ve bu kişilerin %36,8'i bu kararlarındaki en büyük etkenin şarj ünitelerinin yaygın olmamasını gerekçe gösteriyor. %18,1'i ise TOGG'un üretilmesini ve piyasa fiyatının belirlenmesini bekliyor. Buna göre yerli ve milli otomobilin merakla beklendiğini söylemek mümkün. Katılımcıların %16,9'u ise yeterli vergi teşviki olmamasından dolayı elektrikli araç tercih etmek istemediğini söylüyor. Burada elde edilen verilerde ÖTV artışının etkileri görülüyor. Elektrikli araç tercih etmek istemeyen tüketicilerin 16,8'i ise servis/ yedek parça tedarikini dert edinirken, %12,1'i ise marka/ model alternatifinin azlığından şikayetçi.

Elektrikli otomobillerin daha ekonomik olduğu düşünülüyor

Anket sorularında "elektrikli otomobiller diğerlerine göre daha ekonomiktir" ifadesine katılımcıların %40,1'i kesinlikle katıldığını söylüyor, %16,3'ü ise hiç katılmıyor.

"Elektrikli otomobiller uzun yol için uygun değildir" ifadesine ise katılımcıların %26,6'sı kesinlikle katıldığını söylüyor. Buradaki görüşün, şarj ünitelerinin ülkemizde çok yaygın olmadığı için oluşan bir düşünce olduğu söylenebilir. %23,1'i ise bu ifadeye hiç katılmıyor, %23,6'sı ise kısmen katılıyor.

"Elektrikli otomobiller tehlikelidir" ifadesine kesinlikle katılanların oranı %13,3 ve hiç katılmayanların oranı %50,4 oldu.

"Elektrikli otomobillerin bakımı pahalıdır" ifadesine katılımcıların %25,3'ü kesinlikle katılıyor, %23,9'u ise hiç katılmıyor ve %26,6'sı kısmen katılıyor. İnsanların elektrikli otomobillerin bakım ücretleri konusunda emin olmadıklarını söyleyebiliriz.

Katılımcılara elektrikli araç alacak olsalar, hangi aracı alacakları sorulduğunda %37,5'i TOGG'u tercih edeceğini söylüyor, %15,9'u ise Mercedes EQC'yi seçiyor. Bunu sırasıyla BMW 13, Hyundai Ioniq, Renault Zoe takip ediyor.

Özetle; arabam.com'un 6 bin 912 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre elektrikli araçları tercih etmek isteyen tüketicilerin oranı %66,2 iken tercih etmek istemeyen tüketicilerin oranı ise %33,8 oldu. Elektrikli araçların çevre dostu olması alıcıların gönlünü fethediyor, şarj ünitelerinin ülkemizde yaygın olmaması ise tüketicileri elektrikli araç alma fikrinden uzaklaştırıyor. TOGG satışa sunulacağı zaman ilgi odağı olacak gibi görünüyor. Elektrikli araçlara vergi teşviki olur ise talep daha da artış gösterebilir.

Kaynak: Carmedya.com