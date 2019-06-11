Elektrik sektöründe "geri kazanım" atağı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Elektrik Sektöründe SF6 Gazı Kullanımı ile İklim Projesi, bu gazın rehabilite edilerek tekrar kullanılmasına imkan sağlayacak son derece hayırlı bir iş." dedi.

Özdebir, bir otelde gerçekleştirilen "Sivil Toplum Diyaloğu- Elektrik Sektöründe SF6 Gazı Kullanımı ile İklim Projesi" toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, üretimde kullanılan SF6 gazının geri dönüşümü için yürütülen çalışmaların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bu tür sera gazlarının ozon tabakasına zarar verdiğini belirten Özdebir, yürütülen projeyle bu gazın, atmosfere salınmadan geri kazanılıp rehabilite edilerek tekrar kullanılabilecek hale getirileceğini bildirdi.

Özdebir, geri kazanımın ülke için de karlı bir iş olduğunu belirterek, "Bu sayede bir yandan çevreyi kirleten atıklardan kurtulunurken, diğer yandan bir maliyet ortadan kaldırılarak atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Bu proje, SF6 gazının rehabilite edilerek, tekrar kullanılmasına imkan sağlayacak son derece hayırlı bir iş." diye konuştu.

Ekonomik faaliyetlerin sağladığı yarar kadar çevresel etkilerine de dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"İnsanların yapmış olduğu her türlü ekonomik faaliyetin yaşadığımız dünyaya bir zararı var. Bir taraftan fayda sağlarken bir taraftan da bulunduğumuz mavi küreyi zedeliyoruz. Cevherden maden üretmek için geçen safhayı ve harcanan enerjiyi hesaplarsanız, bunları değerlendirerek ondan tekrar üretmenin yarı yarıya daha az dünyaya etki edeceğini görebilirsiniz. Ayrıca daha az enerji kullanarak daha az karbon ayak izi bırakılacağı da aşikar. Bu anlamda ülkemizde yeni yeni parlayan ve idrak edilmeye başlayan bu sektörün gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Bu bağlamda proje, sektörün tanınması ve gelişmesi için çok değerli. Başka gidecek dünyamız olmadığına göre hep birlikte el birliğiyle bu sektörü desteklememiz lazım."

AB desteğiyle yürütülecek

Elektrik Sektöründe SF6 Gazı Kullanımı ile İklim Projesi, Avrupa Birliği'nin finansman desteğiyle Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AGED) öncülüğünde yürütülecek. Projenin ortakları arasında, söz konusu gazın en büyük kullanıcılarından olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği de bulunuyor.

AGED Genel Başkanı Mesut Özer, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek ve sektörün verimliliğini artırmak amacıyla bu hibe programına başvurduklarını belirterek, projenin onaylanmasıyla elektronik sektöründe kullanılan SF6 gazının geri dönüşüm işleminin yapılması ve yeniden kullanılmasına ilişkin yeni mevzuatların oluşturulmasını ve ikili iş birliği yoluyla geliştirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA