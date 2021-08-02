Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için aboneleri uyardı
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Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için aboneleri uyardı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan elektrik kesintileri su hizmetlerini de aksattı. İSKİ'den yapılan açıklamada, İstanbul genelinde 10 ilçede su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Kesintinin; Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Fatih, Kağıthane, Sarıyer, Çatalca'da şebeke hattı arızası nedeniyle, Maltepe ve Sancaktepe'de ise enerji kesintisi nedeniyle yaşanacağı belirtildi.

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle İSKİ'nin hizmetlerini de aksattı. İSKİ'den abonelere gelen mesajda, enerji kesintisi ve şebeke hattı arızası sebebiyle İstanbul'un 10 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.

KESİNTİ YAPILACAK İLÇELER

İSKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre kesinti yapılacak ilçeler şöyle:

  • Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Fatih, Kağıthane, Sarıyer, Çatalca'da şebeke hattı arızası nedeniyle,
  • Maltepe ve Sancaktepe'de ise enerji kesintisi nedeniyle sular bir müddet verilemeyecek.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Arnavutköy: İslambey ve Nenehatun Mahalleri (Arızanın bugün 19.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Başakşehir: Şamlar Mahallesi (Arızanın bugün 19.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Beykoz: Çubuklu Mahallesi (Arızanın bugün 15.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Esenler: Oruç Reis Mahallesi (Arızanın bugün 16.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Fatih: Derviş Ali ve Atikali Mahalleleri (Arızanın bugün 16.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Kağıthane: Yahya Kemal ve Harmantepe Mahalleleri (Arızanın bugün 17.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Maltepe: Büyükbakkalköy Mahalleleri (Arızanın bugün 20.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Sancaktepe: Fatih, Osmangazi, Veysel Karani, Abdurrahmangazi, Akpınar ve Eyüp Sultan Mahalleleri (Arızanın bugün 20.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Sarıyer: Ferahevler, Rumeli Feneri ve Garipçe Mahalleleri (Arızanın bugün 16.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

Çatalca: Karamandere Mahalleleri (Arızanın bugün 20.00'a kadar giderilmesi bekleniyor)

BAKANLIK'TAN ELEKTRİK KESİNTİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye genelinde birçok ilde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Enerji Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, yangın bölgelerinde kontrollü kesintiler yapıldığı ve Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğu belirtildi.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakanlık, "Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibarıyla ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır"

Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için aboneleri uyardı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (2)
GUNER SUFURLER: Aynen
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AHMET SAY: bu hükümetle bu muhalefetle el ele ülkeyi cehenneme çeviriyorlar
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
500
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