Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi
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Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | Ekonomi

Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi Güneş enerjisi ile fatura derdine son verdi Karabük'te, işçi emeklisi Mehmet Emin Arslan(59), 2 katlı evine 50 metre mesafede bulunan yüksek gerilim hattından elektrik çekilmesi için istenen ücreti yüksek bulunca...

Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi

Güneş enerjisi ile fatura derdine son verdi

KARABÜK - Karabük'te, işçi emeklisi Mehmet Emin Arslan(59), 2 katlı evine 50 metre mesafede bulunan yüksek gerilim hattından elektrik çekilmesi için istenen ücreti yüksek bulunca çareyi güneş enerjisi panellerinde buldu. Arslan, çatısına kurdurduğu güneş panelleri ile 3 aydır fatura ödemiyor.

Karabük merkeze bağlı Kamış köyünde yaşayan işçi emeklisi Mehmet Emin Arslan, 2 katlı evine 50 metre mesafede bulunan yüksek gerilim hattından elektrik çekilmesi için istenen ücreti yüksek bulunca çareyi güneş enerjisi panellerinde buldu. Arslan, 3 ay önce evinin çatısına kurdurduğu 12 adet güneş paneli ile kendi elektriğini üretiyor. Evinde kullandığı elektriğin tamamını güneş panelleri ile karşılayan Arslan, "Benim gibi bağ evi yaptırmak isteyenler hiç uğraşmasınlar panellerini koydurup rahat etsin. İlk etapta ücret ödersin sonra rahat rahat yatarsın. Fatura ödeme telaşın olmaz. Çok memnun olursun. Lambalarını led ampul kullanacaksın. Evinde nasıl tasarruf ediyorsan bunda da öyle tasarruf edeceksin. Ne kadar tasarruf edersen akülerinde stok o kadar fazla olur ve rahat edersin." dedi.

Komşularına da evlerine güneş enerjisi paneli koydurmaları tavsiyesinde bulunan Arslan, "Rahat edelim. Bu derenin içerisinde ne kadar çok ışık yanarsa hırsızlık olayı da olmaz, hiçbir şey olmaz. Teknolojiden yararlanacaksın. Kaçınmasınlar, çekinmesinler. Belki ilk etapta parayı toplu verirsin ama faturayı ödeyemedim, elektriğim kesilecek diye bir sıkıntın olmaz." diye konuştu.

Arslan, konuşmasının sonunda maddi durumu el verdiği takdirde panel ve akü sayısını yükseltmeyi düşündüğünü belirtti.

Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi
Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi
Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi
Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi
Elektrik hattı için istenilen ücreti fazla bulunca güneş enerjisine yöneldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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