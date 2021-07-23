Elektrik fiyatını 2025'e kadar sabitlediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik fiyatını 2025'e kadar sabitlediler

Elektrik fiyatını 2025'e kadar sabitlediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerjisinin yüzde 70'ini güneşten elde etmeyi planlayan PenDC, 2025'e kadar müşterilerinin elektrik maliyetlerini sabit tutma kararı aldı.

Enerjisinin yüzde 70'ini güneşten elde etmeyi planlayan PenDC, 2025'e kadar müşterilerinin elektrik maliyetlerini sabit tutma kararı aldı.

Türkiye'de veri merkezi alanında ilkleri gerçekleştiren Pen Data Center (PenDC), temiz enerji kaynaklarının sunduğu avantajlar sayesinde sürdürülebilirliği de koruma altına alıyor. Küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında veri merkezinde elektriğin yüzde 70'ini 1.600 metrekarelik alandaki güneş panellerinden karşılamayı planlayan PenDC, anlaşmalı olduğu firmaların elektrik faturalarını 2025 yılına kadar sabitleme kararını hayata geçirdi.

'Firmalarımız zamlardan etkilenmeyecek'

Veri merkezlerinde firmalar açısından en büyük maliyetin elektrik olduğunu kaydeden PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, "Veri merkezlerinde kullanılan makinalar ve sunucuların çok fazla elektrik tüketmesi, bizim ve firmalarımızın ağırlıklı giderinin elektrik olmasına sebebiyet veriyor. Kuraklık riskinin giderek artığı bu günlerde PenDC olarak duyarlılığımızı gösterme adına önemli bir karar aldık. Elektrik fiyatlarında gidilen son ek artışın ardından firmalarımızın maliyetini artırmamak için 2025'e kadar elektrik faturalarına yapılacak herhangi bir zamdan anlaşmalı olduğumuz firmalarımızı etkilememeye karar verdik. Şu anda Türkiye'de veri merkezleri arasında en düşük maliyetler sunulan merkez, PenDC. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandığımız merkezimiz, alanında örnek çalışmalarına devam edecek" dedi.

Enerjinin kaynağı güneş panelleri

Enerji yönetimi ve dijital dönüşümün değer kazandığı ve dünyanın karantinaya girdiği bu dönemde yeşil üretimin tetiklendiğini belirten Murat Ünal, "Bilişim sektöründe elektrik tüketiminin her 5 yılda bir 2 katına çıkacağının öngörüldüğü günümüzde, doğaya zarar vermeden üretim yapmamız gerekiyor. Dijital hayatın devamlılığını sağlayan sektörümüz, insan hayatı için sağlıklı bir çevre konusunda bilinçlenmeli ve akılcı çözümler ortaya çıkarmalı. Firmamızda, bin 600 metrekarelik çatı alanımıza güneş panelleri kurmaktaki amacımız, enerji ve kaynaklardan en doğru şekilde yararlanarak, müşterilerimize çevreye duyarlı ve doğa dostu bir şekilde hizmet verebilmek. Tabiata daha az karbon salımı gerçekleştirerek, ekonomik bir firma olmayı başardık ve ilerleyen zamanlarda tamamen sıfır karbon olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Seda Sayan Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Volkan Demirel Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elektrik fiyatını 2025'e kadar sabitlediler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 11:22:36. #1.16#

title