Elektrik fiyatını 2025'e kadar sabitlediler

Enerjisinin yüzde 70'ini güneşten elde etmeyi planlayan PenDC, 2025'e kadar müşterilerinin elektrik maliyetlerini sabit tutma kararı aldı.

Enerjisinin yüzde 70'ini güneşten elde etmeyi planlayan PenDC, 2025'e kadar müşterilerinin elektrik maliyetlerini sabit tutma kararı aldı.

Türkiye'de veri merkezi alanında ilkleri gerçekleştiren Pen Data Center (PenDC), temiz enerji kaynaklarının sunduğu avantajlar sayesinde sürdürülebilirliği de koruma altına alıyor. Küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında veri merkezinde elektriğin yüzde 70'ini 1.600 metrekarelik alandaki güneş panellerinden karşılamayı planlayan PenDC, anlaşmalı olduğu firmaların elektrik faturalarını 2025 yılına kadar sabitleme kararını hayata geçirdi.

'Firmalarımız zamlardan etkilenmeyecek'

Veri merkezlerinde firmalar açısından en büyük maliyetin elektrik olduğunu kaydeden PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, "Veri merkezlerinde kullanılan makinalar ve sunucuların çok fazla elektrik tüketmesi, bizim ve firmalarımızın ağırlıklı giderinin elektrik olmasına sebebiyet veriyor. Kuraklık riskinin giderek artığı bu günlerde PenDC olarak duyarlılığımızı gösterme adına önemli bir karar aldık. Elektrik fiyatlarında gidilen son ek artışın ardından firmalarımızın maliyetini artırmamak için 2025'e kadar elektrik faturalarına yapılacak herhangi bir zamdan anlaşmalı olduğumuz firmalarımızı etkilememeye karar verdik. Şu anda Türkiye'de veri merkezleri arasında en düşük maliyetler sunulan merkez, PenDC. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandığımız merkezimiz, alanında örnek çalışmalarına devam edecek" dedi.

Enerjinin kaynağı güneş panelleri

Enerji yönetimi ve dijital dönüşümün değer kazandığı ve dünyanın karantinaya girdiği bu dönemde yeşil üretimin tetiklendiğini belirten Murat Ünal, "Bilişim sektöründe elektrik tüketiminin her 5 yılda bir 2 katına çıkacağının öngörüldüğü günümüzde, doğaya zarar vermeden üretim yapmamız gerekiyor. Dijital hayatın devamlılığını sağlayan sektörümüz, insan hayatı için sağlıklı bir çevre konusunda bilinçlenmeli ve akılcı çözümler ortaya çıkarmalı. Firmamızda, bin 600 metrekarelik çatı alanımıza güneş panelleri kurmaktaki amacımız, enerji ve kaynaklardan en doğru şekilde yararlanarak, müşterilerimize çevreye duyarlı ve doğa dostu bir şekilde hizmet verebilmek. Tabiata daha az karbon salımı gerçekleştirerek, ekonomik bir firma olmayı başardık ve ilerleyen zamanlarda tamamen sıfır karbon olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı