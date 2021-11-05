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Elazığspor, Tokat yolcusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor, Tokat yolcusu

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında oynayacağı Erbaaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında oynayacağı Erbaaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde şut ve duran top organizasyonları çalışan bordo-beyazlılar, bugün öğleden sonra karayoluyla Tokat'a geçecek. Konaklayacağı otele yerleşecek Elazığspor kafilesi, pazar günü oynanacak olan maçın ardından yine karayoluyla Elazığ'a dönecek. - ELAZIĞ

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