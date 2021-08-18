Elazığspor'da görev dağılımı yapıldı

Elazığspor Olağanüstü Genel Kurulu sonrası göreve gelen Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Elazığspor Olağanüstü Genel Kurulu sonrası göreve gelen Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Elazığspor Olağanüstü Genel Kurulunda Serkan Çayır başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"Başkan Serkan Çayır, Asbaşkan Harun Albayrak, Genel Sekreter Selim Nazırlı, 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş, 2. Başkan ve Mali İşler Sorumlusu Mahmut Selim Kılıç, 2. Başkan ve Tesisler-İdari İşler Sorumlusu Mehmet Alan, 2. Başkan ve Stadyum Sorumlusu Uygur Yıldırım, 2. Başkan Özkan Aydın Tesisler ve İdari İşler Sorumlusu Onur Şahin, Stadyum Sorumlusu Ahmet Furkan Kaçar, Dış İlişkiler Sorumlusu Emre Karakaya, Mali İşler Sorumluları Mesut Civelek -Bilal Çiftçi, Basın Sözcüsü Fatih Çakar, Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Muhammet Namlı, Hukuk İşleri Sorumlusu Kutluhan Aba, Gençlik Gelişimi Altyapı Sorumlusu Mehmet Demir, Kurumsal Ağırlama ve Protokol Sorumlusu Mehmet Cahit Demirbağ, Sağlık ve AR-GE Sorumlusu Halit Tanfer Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kalınca, Murat Akdaş, Alaaddin Çalgın, Muhammed Mehmet Akgül, Ali Akın Demirbaş ve Salih Ulu." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı