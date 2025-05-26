Elazığspor 1. Lig'e yükseldi mi? Elazığspor 1. Lig'e nasıl yükselir?

Elazığspor 1. Lig'e yükseldi mi? Elazığspor 1. Lig'e nasıl yükselir?
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Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu rövanşında Elazığspor ile Vanspor FK saat 20.00'de karşı karşıya geliyor. Peki, Elazığspor 1. Lig'e yükseldi mi? Elazığspor 1. Lig'e nasıl yükselir?

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu rövanşında Elazığspor ile Vanspor FK, saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, maça saatlerstadyumu doldurdu. Peki, Elazığspor 1. Lig'e yükseldi mi? Elazığspor 1. Lig'e nasıl yükselir?

ELAZIĞSPOR 1. LİG'E YÜKSELDİ Mİ?

Elazığspor ile Vanspor, 2. Lig'de play-off 3. tur rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Elazığspor'un tur atlaması için en az 4 farklı galibiyete ihtiyacı var. Maçın 3 farklı Elazığspor galibiyetiyle bitmesi halinde ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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