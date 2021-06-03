Elazığ Karakoçan FK, Cuma Ali Üzüm'ü kadrosuna kattı
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Elazığ Karakoçan FK, Cuma Ali Üzüm'ü kadrosuna kattı

Elazığ Karakoçan FK, Cuma Ali Üzüm'ü kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında sol bek Cuma Ali Üzüm'le sözleşme imzaladı.

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında sol bek Cuma Ali Üzüm'le sözleşme imzaladı.

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transferlerine devam ediyor. Daha önce Cizrespor'dan Ekrem Sütçü ile anlaşmaya varan mavi-beyazlı takım, son olarak Ağrı 1970 Spor forması giyen Cuma Ali Üzüm'ü de renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz son olarak, Ağrıspor 1970 Spor'da forma giyen Elazığlı sol bek oyuncusu Cuma Ali Üzüm ile sözleşme imzalamıştır. Cuma Ali Üzüm'e kulübümüze hoşgeldin diyor, Mavi-Beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

1992 Elazığ doğumlu olan Cuma Ali, Elazığ Belediyespor'da başlayan profesyonel kariyerinde Siirtspor, Payasspor, Derincespor, S. Vanspor, Payasspor, Muğlaspor ve son olarak Ağrı 1970 Spor formaları giydi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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