Elazığ Karakoçan'dan son gün transferleri
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Elazığ Karakoçan'dan son gün transferleri

Elazığ Karakoçan'dan son gün transferleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan FK, 1. transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala iki isimle daha anlaşma sağladı.

Elazığ Karakoçan FK, 1. transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala iki isimle daha anlaşma sağladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında iki isimle daha sözleşme imzaladı. 1. transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala Mavi-Beyazlı ekip, Kırşehir Belediyespor'dan forvet Ahmet Kutlu ve Adıyaman 1954 Spor'dan kanat oyuncusu Alperen Utku Eskiçırak'ı renklerine bağladı.

Transferlere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncuya da başarı dolu biz sezon geçirmeleri temenni edildi. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan'dan son gün transferleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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