Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı
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Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı

Elazığ'daki depremin bilançosuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Elazığ Valiliği'nde düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

27.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:28
Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı

İçişleri Bakanı , Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Adalet Bakanı Adbulhamit Gül, Valiliğinde ortak bir basın toplantısı düzenledi.


Elazığ'daki depremin bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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