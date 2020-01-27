Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı

27.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Adbulhamit Gül, Elazığ Valiliğinde ortak bir basın toplantısı düzenledi.



Elazığ'daki depremin bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek" dedi. Euronews.com'da Görüntüle