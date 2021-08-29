Elazığ'dan iki sporcu podyuma çıktı
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Elazığ'dan iki sporcu podyuma çıktı

Elazığ'dan iki sporcu podyuma çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelişmekte olan spor dalları arasında yer alan Kuraş'ta, Karaman'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ iki madalya çıkardı.

Gelişmekte olan spor dalları arasında yer alan Kuraş'ta, Karaman'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ iki madalya çıkardı.

Karaman'da gerçekleşen Kuraş Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kemal Kaya 60 kiloda Türkiye ikincisi, Bordo 23 Spor Kulübü sporcusu Mustafa Furkan Güven ise 81 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Karaman'da gerçekleşen Kuraş Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Türkiye ikincisi ve üçüncüsü olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'dan iki sporcu podyuma çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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